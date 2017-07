Cerac pide que se verifiquen 44 acciones violentas durante cese el fuego con las Farc

Foto referencial de archivo

El más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advirtió y pidió aclarar 44 acciones violentas en 6 departamentos del país, durante el cese el fuego bilateral entre el Gobierno y las Farc, que ha durado ya 10 meses.

“Cerac ha registrado 44 acciones violentas, en las que se desconoce quiénes fueron los responsables y que, a juicio de Cerac, deben ser objeto de verificación pues ocurrieron en lugares con presencia de las Farc en el pasado. Estas acciones se concentraron principalmente en los departamentos del Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Meta y Nariño”, señala el reporte.

De igual forma indicó que durante este tiempo corrido se han registrado 24 infracciones a las reglas del cese al fuego.

“Cuatro son violaciones al cese el fuego, ya que implican una acción violenta aún cuando esta no sea intencional: en todos los casos estas acciones se dieron por dificultades eventuales de comunicación y coordinación. Tres violaciones al compromiso de no realizar hostilidades, las cuales se dieron por acciones individuales de miembros de las Farc o de la fuerza pública y no como una acción coordinada de ninguna de las partes”, se revela en el informe.

Así mismo, el informe del Cerac sostiene que desde que inició el cese el fuego bilateral se registraron “seis eventos en los que fueron asesinados cuatro miembros activos de las Farc y cinco familiares de integrantes de esta guerrilla. Uno de estos hechos violentos fue atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mientras que en los cinco restantes se desconocen los responsables”.

Beneficios

Sin embargo, el reporte da cuenta de que el proceso de paz previno, al menos, “la muerte de 2.796 personas, cifra que incluso puede ser mayor según el periodo con el que se compare”.

Expresa además que durante el cese el fuego bilateral, “se redujo más la violencia que durante el periodo en el que se pusieron en vigor las medidas de desescalamiento bilateral: durante el cese se dejaron de perder por lo menos 673 vidas en un periodo de tan solo diez meses”.

El informe detallas estos hechos que han ocurrido durante el cese al fuego bilateral con las Farc:

Violaciones al cese el fuego

Combate el 16 de noviembre de 2016 entre la fuerza pública y tres integrantes de las Farc que iban rumbo a una zona veredal en zona rural de Santa Rosa, Bolívar.

Al respecto, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) señaló: “El desplazamiento de los tres integrantes de las Farc que estuvieron involucrados en el incidente no fue ni informado, ni coordinado ya sea con el MMV o con la fuerza pública que se encontraba emplazada en dicha región, incumpliendo lo establecido en el protocolo en el cual las Farc deben no hacer presencia por fuera de los PPT armados y uniformados sin coordinación previa con el MMV”; agregando que “el hecho constituye una violación al protocolo [del CFHBD]”.

Asesinato de un guerrillero disidente por parte de guerrilleros de las Farc, ocurrido el 16 de noviembre de 2016, en Tumaco, Nariño. Ante este hecho, el MMV no hizo ningún pronunciamiento.

Combate entre integrantes de la columna móvil Teófilo Forero y disidencias del frente 14 de las Farc, ocurrido el 10 de enero en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Frente al hecho, el MMV señaló que fue un ataque armado contra alias ‘Mojoso’ quien decidió abandonar la organización [Farc]”. El hecho fue calificado por el MMV como una “violación grave” al protocolo.

Ingreso a la ZVTN de San José del Guaviare de una patrulla del Ejército el 31 de mayo. Integrantes de las Farc trataron de impedir su entrada, pero los militares hicieron caso omiso. Los guerrilleros dispararon e hirieron a un militar. El MMV concluyó que esta es una “violación grave” a los protocolos que rigen el CFHBD.

Violaciones al cese de hostilidades

Secuestro de un civil por parte de las Farc ocurrido el 10 de diciembre de 2016 en El Retorno, Guaviare. El MMV no se pronunció ante este hecho.

Agresión sexual a una menor de edad por parte de un integrante del Ejército, ocurrida el 28 de diciembre de 2016 en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Este hecho fue calificado como una “violación grave” por el MMV.

Intento de agresión sexual a dos menores de edad por un guerrillero de las Farc, ocurrido el 9 de mayo en Vigía del Fuerte, Antioquia. Al respecto el MMV afirmó que “en la noche del 09 de mayo del 2017 se produjo un intento de violación de dos menores de edad (3 y 9 años respectivamente) por parte de un miembro de las Farc”. Sin embargo, no hay información sobre si el hecho constituyó una violación según el Mecanismo.