Cerca de 370 mil pasajeros de Avianca han sido reacomodados tras paro de pilotos

Foto Colprensa - Luisa González

Tras cumplirse 40 días del paro de los pilotos sindicalizados de Avianca, la aerolínea indicó que como consecuencia de dichas manifestaciones han tenido que ser reacomodados 368 mil 832 pasajeros.

Avianca entregó un balance en el que informó que pese al cese de actividades de los pilotos se han transportado un millón 200 mil usuarios en 9 mil vuelos.

Asimismo aseguró que ha cumplido con el 90% de las operaciones.

La aerolínea sostuvo que el 85% de los viajeros han sido de vuelos internacionales y el 80% de nacionales. Según Avianca, los avances se han logrado gracias al plan de choque implementado para mitigar la afectación en los pasajeros.

Avianca explicó que los vuelos se han cumplido tras la asignación de aeronaves de mayor capacidad en rutas de alto tráfico, la optimización de recursos y más de 21 mil tripulaciones disponibles para atender los destinos de mayor demanda.

Además de la operación de vuelos trasatlánticos con aeronaves y tripulaciones europeas y la reacomodación de viajeros en vuelos de las demás aerolíneas del grupo Avianca Holdings S.A.

“Avianca ha reforzado sus procesos de atención y servicio en tierra, logrando la atención efectiva de unas 40 mil llamadas diarias. Según reporte de la última semana, el Centro de Contactos ha logrado responder el 86% de las llamadas en menos de 20 segundos. El 96% de los viajeros Diamond han recibido respuesta en los primeros 10 segundos”.

Sin embargo, la última edición de la revista The Economist, que hace un análisis del paro, señala que el cese de actividades ha afectado a 375 mil pasajeros, quienes no se han podido movilizar por cuenta de este cese de actividades que aún no ha logrado resolverse.