Cerca de un 80% de los mineros en paro han llegado a un acuerdo: MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce reveló que alrededor de un 80% de los mineros artesanales que desde hace más de un mes adelantan una protesta en Segovia y Remedios, en Antioquia, han llegado a un acuerdo con la empresa Gran Colombia Gold.

Esto quiere decir que sólo restaría que el 20% restante llegue a un acuerdo para levantar por completo el paro del sector.

“Casi un 80% de los grupos de mineros ancestrales ya llegaron a un acuerdo”, reveló el Ministro.

Según indicó el alto funcionarion en estas zonas hay dos tipos de paro: “uno minero que está asociado a una negociación de unos contratos entre la compañía titular y los trabajadores, de los cuales se han firmado 36 y quedan todavía 8 por cerrar, y un paro armado, orquestado por actores ilegales y lo que dice la información de inteligencia es que es el ‘Clan del Golfo’ y algunos miembros del ELN, los que han infiltrando la protesta”.

Sostuvo que esa circunstancia “le está generando mucho ruido a la discusión, porque todos estos días la negociación se ha venido avanzando, pero esta negociación no se puede presionar por las armas, es decir, que uno no puede salir a tirarle bombas a la Policía para conseguir mejores réditos, porque por este mecanismo no vamos a negociar nada”.

Indicó que la Gobernación de Antioquia ha ofrecido garantías para que los mineros artesanales, en asoció con la compañía, pueda llegar a un acuerdo que levante la protesta.

Sostuvo que la actividad minera en estas regiones del país se ha venido realizando del siglo XIX.