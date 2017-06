Cerca del 9% de jóvenes colombianos tienen conductas de trastornos alimenticios

En el día mundial de los trastornos alimentarios la psicóloga experta en este tema Juanita Gempeler aseguró que el índice de personas que sufren de estas enfermedades no disminuye.

En Colombia cerca del 9% de los jóvenes tienen conductas de riesgo que pueden desencadenar en comportamientos como la bulimia, la anorexia, entre otros.

“La más común es bulimia, seguido por los atracones de comida y por último la anorexia y ahí lo que encontramos es que tanto en jóvenes como en adultos los factores de riesgo como hacer dietas extremas, verse gordos así estén delegados, vomitar después de comer, entre otros, van en aumento. Cada vez más los jóvenes están tomando pastillas para verse delgados”, dijo Gempeler.

Con respecto a los signos de riesgos que pueden alertar a los padres para identificar este tipo de trastornos en sus hijos, Gempeler explicó que se debe estar alerta ante “dietas repetitivas, cuando no quieren comer en familia ya que esto significa un riesgo para que los padres identifiquen un problema así como ver que a las niñas no les llega la menstruación y no piden en el mercado toallas higiénicas”.

Entre las medidas más importantes para disminuir el problema de trastornos alimenticios en los jóvenes está educarlos “para que comprendan que ser delgado no es sinónimo de belleza, para que eliminen los estereotipos del cuerpo y que se olviden de eso de que a los gorditos nadie los quiere”.