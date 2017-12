César Gaviria no es el jefe del ‘Gavirismo’ sino del Liberalismo: Cristo

Foto: @CristoBustos

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo la emprendió contra el jefe del partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, a quien acusó de manejar la colectividad con secretismos y cartas por debajo de la mesa.

En entrevista con RCN Radio, Cristo afirmó que Gaviria “se dedicó a una actitud de roscas, de grupismos, no ha entendido que no es el director del ‘Gavirismo’, sino del Liberalismo, no ha entendido que en el partido hay varis tendencias”.

El exjefe de la cartera política, aseguró que esta actitud del expresidente está debilitando cada vez más la candidatura presidencial de Humberto de la Calle y planteó la necesidad de que sea el aspirante único el que asuma la Dirección Liberal.

“Se ha convertido en un factor de división, dirige el partido de manera clandestina, y destituye a todo aquel que no comparte su criterio”, manifestó.

“Esta situación llevará a un resultado desastroso del partido en el mes de marzo, por eso yo he venido diciendo que el jefe del partido, que no tiene ninguna ascendencia distinta a la amenaza con los avales, debería dar un paso al costado”, precisó.

Cuestionó la actitud que tuvo con el senador Horacio Serpa al quitarle la cabeza de lista y defendió la posibilidad de que pueda presentar a su hijo como candidato. También señaló que su hermano Andrés Cristo tiene todo el derecho de aspirar al Congreso.

“El Partido no es propiedad del presidente Gaviria y hay personas que no comparten las decisiones de él, pero tienen todo el derecho de aspirar, porque si no este sería un partido dictatorial”, indicó.

Para Cristo, la decisión sobre las listas al Congreso está sustentada en un supuesto relevo generacional, pero cuestionó que eso no se cumpla en la propia dirección del Liberalismo.