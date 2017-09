César Gaviria se desmarca del gobierno Santos al asumir la jefatura del Liberalismo

Expresidente César Gaviria / Foto RCN Radio

El expresidente César Gaviria, quien lideró la campaña reeleccionista para la segunda vuelta, asumió una actitud muy crítica del gobierno de Juan Manuel Santos y se desmarcó de ciertas decisiones tomadas por el mandatario.

Tras asumir como nuevo jefe único del Liberalismo, Gaviria lamentó que los compromisos políticos adquiridos por Santos antes de su elección le hayan impedido al partido apoyar más al gobierno.

Ha sido “un gobierno que en dos periodos se ha quedado corto frente a las expectativas ciudadanas. Sabemos que el presidente ha puesto todo su tiempo y trabajo en la negociación. Pero hay muchos aspectos del gobierno de Santos donde no vemos el ímpetu reformista que siente hoy el Liberalismo y si algunos liberales hacen critica están en todo su derecho”, indicó.

Gaviria cuestionó el protagonismo y poder que se le dio al entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Tal vez su fuerte inclinación por las aspiraciones políticas del vicepresidente, que muchas veces colocó al presidente en condición de subalterno, y que entre muchos generó la pregunta de aquí ¿quien manda a quien?”, sostuvo el dirigente liberal.

El exmandatario también se mostró insatisfecho por las personas que escogió el presidente Santos como sus colaboradores: “Lo que resultó fue una desproporcionada participación de las clases altas en posiciones de responsabilidad. Es como si se quisiera dar mas oportunidades a nuestra menguada aristocracia y no a los ciudadanos del común de estratos bajos y medios entre los que hay millones de colombianos preparados para servir a su país”.

Arremetió además contra partido Cambio Radical por no respaldar la Jurisdicción Especial de Paz y por tomarse como suyos los logros en materia de vivienda e infraestructura.

“Nos da pesar que nuestro compañero de coalición, Cambio Radical, que siempre tuvo una actitud ambigua frente a los acuerdos, haya dado el paso de darle un golpe contundente a la JEP, que es la medula del proceso de paz”, manifestó.

“También nos ha alegrado que el Estado haya retomado con eficacia la política de vivienda, pero no nos gusta que se ha hecho mas énfasis en capitalizar esta tarea a favor de un grupo político que en nombre de un gobierno que todos los miembros de una coalición contribuimos a elegir. Pero eso de seguro era parte de los compromisos, no conocidos, de campaña del presidente Santos y no culpa de sus ejecutores”, añadió.

El expresidente César Gaviria no se aguantó las ganas de responderle al exministro Alfonso Gómez Méndez, quien dijo que el partido Liberal estaba dirigido por una “camarilla”.

“Las preocupaciones y los odios de un ilustre ciudadano que quiere estar en todos los gabinetes y ha pasado en nombre del partido por todas las dignidades del Estado no nos desvelan, y no hemos violado el fuero presidencial de la manera que el quisiera, ni lo haremos para satisfacer sus apetitos”, afirmó.

Habló de la reforma a la justicia que impulsará el Gobierno y las altas cortes diciendo que “esto no se va a resolver con paños de agua tibia, ni con reformas a la justicia apresuradas y mal concebidas, ni con cumbres en la cúpula, ni con referendos”.

Aunque no mencionó al expresidente Álvaro Uribe, si hizo una férrea defensa del proceso de paz y pidió a la oposición no seguir sembrando cizaña en el pueblo colombiano sobre el acuerdo con las Farc.