Cese el fuego del Clan del Golfo es una buena noticia: MinDefensa

Alias "Otoniel",comandante del Clan del Golfo. // Foto: Captura de pantalla

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que aunque celebra el anuncio del Clan del Golfo de iniciar un cese el fuego unilateral, eso no quiere decir que van a frenar las operaciones en su contra. Indicó que continuarán buscándolos ya que su única salida es el sometimiento a la justicia.

“Hay que ser prácticos, que toda persona que decida no disparar lo recibo como una buena noticia, pero no quiere decir que bajamos a bajar la guardia o suspender operaciones. El hecho de que no disparen no quiere decir que no delincan y dejen de ser perseguidos”. (Lea también: El cese declarado por el Clan del Golfo no significa nada: Policía)

Recalcó que continuará con más fuerza la operación Agamenon, liderada por la Policía y catalogada como la más grande en la historia de Colombia. El objetivo de este accionar es desmantelar al Clan del Golfo.

Cabe recordar que al conocerse la declaración de cese por parte de esta organización las FFMM y de Policía aseguraron que no lo tomarían en cuenta ya que es un organización criminal y la orden es atacarla con contundencia.

Incursión venezolana

Frente a la supuesta incursión venezolana que se habría dado en las ultimas horas en el departamento de Arauca indicó que ya fue notificada a la Cancillería quién se pronunciara oficialmente. Por su parte el Ejército aseguró que tras visitar la zona no pudo corroborar la denuncia de incursión.