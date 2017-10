Choque simple terminó en tragedia: hombre arrolló a mujer en Cajicá

Captura de video

La intolerancia que invade a los conductores en las calles del país parece no tener límites. A través de redes sociales fue divulgado un video en el que se evidencia como un hombre arrolló a una mujer en Cajicá luego de sostener una discusión por un choque simple entre sus carros en Cajicá.

El caso despertó indignación en redes sociales. Los usuarios piden la mayor condena para este hombre, identificado como Juan Camilo García por atropellar a Lina Alejandra Molina, quien resultó con una grave fractura en la pierna y tuvo que ser operada. Sin embargo, la tragedia pudo ser aún mayor.

Los hechos se presentaron en Cajicá cuando los vehículos en los que se movilizaban se chocaron y como es común, ambos conductores se bajaron a conciliar. Pero, en este caso no fue así, de acuerdo con el relato de Ana María Molina, la prima de la víctima y quien estaba en el momento del accidente, este hombre invadido de ira las agredió a ambas y finalmente con su carro atropelló a Lina.

“Había un policía acostado y un carro parqueado que abre la puerta trasera cuando mi prima iba pasando, chocan los dos carros, mi prima se a orilla y mira como fue la estrellada, Juan Camilo se baja a insultarla y ella lo graba”, señaló en el programa La Tertulia de RCN Radio.

“Este señor de manera agresiva se lanza sobre ella a quitarle el celular, como no lo logra, le pega. Yo me meto a defenderla y a mí me empuja con dos puños. Nos dice que él arregla su carro pero que antes rompe el de nosotras”, agregó Ana María.

Acto seguido, según su relato, el sujeto agarra el carro de ellas a patadas por lo que Lina pide auxilio a los vecinos que miraban el hecho. “Este señor se sube al carro, tumba a mi prima y no frena sino que le pasa el carro por encima. Yo me paro delante del carro, pongo un pie y con el otro le corro la cabeza a mi prima si no, él le pasa el carro por encima de la cabeza”.

Juan Camilo estaba con su esposa e hijo, quienes en el momento del hecho se suben a la parte trasera del carro y un camión pequeño se estaciona para obstaculizar el paso del carro para que no se fuera a fugar el hombre.

En ese momento, la gente corre a cogerlo y este se encierra en el carro para evitar ser linchado. El hombre fue detenido por la Policía y hoy se realizará la audiencia de legalización de captura.

Entre tanto, Lina María tuvo que ser operada de la pierna tras sufrir una herida abierta en la tibia y peroné. Además está a la espera de los resultados de un tac debido a que pudo causarle una lesión en el pulmón izquierdo. La joven está estable aunque continúa en observación.

La familia de Lina María va a interponer una denuncia penal contra este hombre por intento de homicidio.

Luego de que se conociera el caso, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional aseguró que el hombre fue capturado y será puesto a disposición de la Fiscalía.