CICR hace acercamientos con grupos armados en regiones donde continúa el conflicto

Foto Colprensa - Raúl Palacios

El jefe de la delegación para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, Christoph Harnisch, afirmó que están haciendo acercamientos con grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas y el ELN, que estarían ocupando las zonas que dejaron las Farc, para proteger a la población.

“En algunas zonas este diálogo ha sido posible y es importante porque tiene un beneficio para la comunidad. El delegado del CICR tiene que tomar medidas para proteger a la comunidad“, aseguró Harnisch en entrevista con RCN Radio.

También afirmó que en el Chocó y el Catatumbo ya existen contactos con estructuras, “que son inestables y no son fijas, porque han habido capturas, pero hay mucho por hacer en estas zonas para proteger a la población“, indicó.

Existe la preocupación en el CICR porque la implementación de los acuerdos se está dando a pasos lentos y el debate se está centrando solo en las zonas veredales. “Nosotros tenemos un acuerdo que es muy ambicioso, lo que es menos positivo es la lentitud de la implementación y una cierta falta de priorizar lo más importante. Lo más importante es trabajar en el dominio legal y humanitario“,dijo.

De acuerdo con el CICR, el balance sobre búsqueda de desaparecidos y desminado no son positivos porque no hay claridad para la implementación de esas políticas. “No es solo de dinero, sino de esfuerzos, veo una implementación lenta“, indicó el jefe de la delegación en Colombia.

Para lo anterior, añadió Harnisch, “hay que crear una unidad independiente de búsqueda activa, pero esto requiere de esfuerzos y voluntad política para dar información, pero no se está haciendo con la celeridad que queremos“.

“Lo que me sorprende es que la realidad para muchas personas no ha cambiado y lo importante es el cambio y eso aún no se ha logrado“, puntualizó el jefe de la delegación para Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja.