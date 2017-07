CICR asegura que restos de Raúl Reyes fueron entregados a sus familiares

Foto Colprensa - archivo

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que el cuerpo del guerrillero de las Farc, Raúl Reyes, quien murió en un bombardeo en marzo de 2008 en Ecuador, fue entregado previa confirmación de la identidad de sus familiares, quienes reclamaron sus despojos en el año 2013.

A través de un comunicado, el organismo humanitario aclaró su papel en la entrega de los restos de Reyes, luego de que una persona, identificada como Alcides Montoya, supuesto hijo del jefe guerrillero, se presentara con sus hermanos en la Alcaldía de Medellín pidiendo ayuda para que le entregaran el cadáver de su padre y saber quien lo reclamó.

“Si a mí me dicen es que lo reclamó fulanito de tal, yo puedo decir puede ser un hermano o no es, pero es que a mí no me han dicho quien lo reclamó”, dijo Montoya al informativo Noticias UNO.

El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que ante esa información “sobre la reclamación del cuerpo de Raúl Reyes, se permite aclarar que efectivamente en el año 2013, y a petición tanto de las Farc como del Gobierno nacional, recibió de las autoridades colombianas los restos mortales de esta persona“.

Agrega que “tras el proceso de identificación, estos restos fueron entregados a miembros de su familia cuya identidad fue previamente comprobada. Esta operación humanitaria tuvo lugar en el marco de la estricta confidencialidad que guía la actuación humanitaria del CICR y, siguiendo este criterio, la Institución no hará más comentarios públicos al respecto“.

EL CICR advierte que “si se acredita la identidad de otros familiares reclamantes del cuerpo, permanece a la entera disposición de las autoridades colombianas para facilitar las medidas que sean necesarias de acuerdo a la voluntad de la familia, siempre en el marco de la legislación nacional”.

Noticias UNO señala que “los cinco supuestos hermanos e hijos de Raúl Reyes quieren asilo político y lo estarían tramitando en Canadá”, según Montoya “sería un asilo político para la familia, una indemnización, yo creo que sería justo”.