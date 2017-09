Ciudadano increpó a Vargas Lleras durante su recolección de firmas en Medellín

Imagen tomada del video

Cuando el exvicepresidente Germán Vargas Lleras recogía firmas en Medellín para su candidatura presidencial, fue increpado por un ciudadano que le reclamaba por haber apoyado el acuerdo de paz.

Esta persona lo increpó, lo acusó en reiteradas oportunidades de haberle entregado el país al terrorismo y le preguntó las razones por las cuales no se fue antes del gobierno Santos.

“¿Va a extraditar a los guerrilleros de las Farc?, ¿por qué no responde doctor Vargas Lleras?, ¿Por qué no se paró de la mesa de negociación a tiempo y por qué no renunció al gobierno de Santos a tiempo?”, le preguntó.

A renglón seguido le reclamó: “Usted es culpable de la entrega del país al narcoterrorismo de las Farc, usted es culpable de que el país esté en la quiebra, usted es un enmermelado y un sin vergüenza y aquí en Antioquia no lo vamos a ayudar. Usted es culpable de que Iván Márquez y Timochenko aspiren al Senado, sin vergüenza”.

Increpan a Germán Vargas Lleras en Medellín pic.twitter.com/qlFM7tjPIC — RCN Radio (@rcnradio) 21 de septiembre de 2017

El ciudadano gritaba constantemente y les pedía a los antioqueños no respaldar con su firma la candidatura de Vargas.

“No le colaboren con firmas, ellos y Vargas Lleras le entregaron el país al terrorismo y como ve que Juan Manuel Santos está caído, se le salió del barco. Usted tiene una deuda con Antioquia y aquí no va a quedar usted. ¿Le va a dar coscorrones a la gente?”, manifestaba.

Sin embargo, el movimiento Mejor Vargas Lleras, que impulsa la candidatura del exvicepresidente, señaló que Antioquia es el departamento líder en el país en cuanto a recolección de firmas, en donde llevan más 70 mil.