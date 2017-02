Claudia López amenaza con acudir a la CPI si no se incluye responsabilidad de mando en la JEP

La senadora Claudia López hizo fuertes críticas a la reforma a la Justicia Especial para la Paz que se tramita en el Congreso y advirtió que el texto de la iniciativa no establece claramente la responsabilidad de mando del secretariado de las Farc.

López amenazó con acudir a la Corte Penal Internacional si no se mejora la redacción de la iniciativa que se tramita en tercer debate en el Senado.

“Quién está chantajeando a quién, me aclaran eso por favor. O las Farc se pretender eximir de responsabilidad de mando o las Farc no son las que están en eso, pero la Fuerza Pública sí quiere que se excluya ese artículo para no quedar en evidencia de que tienen un régimen más beneficioso para ellos”, manifestó.

El Gobierno negó que no vaya a existir responsabilidad de mando cuando comience a funcionar la Justicia Especial para la Paz.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que “la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de los subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de esa conducta, así como los medios a su alcance para prevenirla”.

“Desde hace 14 meses se había trazado la diferencia muy clara entre lo que es el mando de iure, como lo es el de las Fuerzas Militares, y el mando de facto, como lo es el de las Farc, son dos ámbitos de mando distintos”, añadió.

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, advirtió que en el acuerdo de paz quedó establecida la figura de los máximos responsables.

“Ahí se encuentra establecida la responsabilidad de mando y ese acuerdo es una fuente formal de interpretación de todo lo que vaya a juzgar la jurisdicción especial para la paz”, añadió.

El uribismo aseguró que la reforma de la Justicia Especial para la Paz no garantiza un tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública y los guerrilleros de las Farc.