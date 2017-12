Claudia López confirma que coalición con Sergio Fajardo aún no está concretada

La senadora Claudia López aseguró que tras hablar con el precandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo acordaron seguir ultimando detalles de una posible coalición antes de este 10 de diciembre, fecha en la vence el plazo para establecer las alianzas.

“Sergio Fajardo me explicó que estaba sentido porque por haber manifestado mi preocupación sobre los no acuerdos de la coalición se había distraído la atención sobre la entrega de sus firmas (…) pero ya es un tema superado”, dijo López. (Lea también: Fajardo le responde a Claudia López: No tenía que pedir permiso para presentar las firmas)

La senadora además anunció una reunión este 7 de diciembre con el candidato Fajardo para llegar a un acuerdo final sobre este tema, asegurando que “sobre el mecanismo de escogencia del candidato de la coalición todavía no tenemos acuerdo”.

López se mostró a favor de hacer coaliciones explicando que esto lograría evitar que el país siga en las mismas manos de los partidos de derecha.

En la tarde del 6 de diciembre, la senadora Claudia López le ofreció excusas al exgobernador de Antioquia por las declaraciones que dio el pasado viernes donde lo acusaba de romper el acuerdo que hicieron de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La senadora aseguró que conversó con él y le agradeció por el trabajo que han hecho hasta el momento.