Claudia López dice que Álvaro Uribe es el “parapolítico impune de Colombia”

La senadora Claudia López presentó una denuncia penal en la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe por injuria y calumnia.

López aseguró que no son ciertas las versiones del exmandatario que indican que ella sigue perteneciendo a la fundación Nuevo Arco Iris y sigue recibiendo plata y contratos del Gobierno.

López acusó a Uribe de parapolítico y de haber tenido relaciones con la mafia desde la Casa de Nariño.

“Usted es un parapolítico impune, nadie más en la política colombiana ha recibido más apoyo del narcoparamilitarismo y la corrupción, que Álvaro Uribe y que además pretende enlodarnos con sus mentiras e igualarnos con su corrupción”, señaló.

Y dijo: “Nosotros no somos de su calaña, no somos de su corrupción, no hemos matado a nadie, no tenemos muertos a cuestas, no tenemos falsos positivos, nunca hemos gobernado para exportar coca desde el Palacio de Nariño como sí se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe”.

Claudia López arremetió también contra el Consejo Nacional Electoral por la sanción a la Alianza Verde y dijo que esa entidad, “llena de politiqueros fracasados”, le está dando impunidad al partido de la U.

“Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, que en Colombia el señor Santos y el señor Uribe están actuando contra la oposición y los partidos independientes como se comporta el señor Maduro en Venezuela”, afirmó.

Anunció además que pondrá en conocimiento de la OEA esta supuesta persecución que hay de parte del gobierno colombiano contra la oposición.