Luego de la publicación de una columna en la que confiesa que fue víctima de abuso sexual, la periodista Claudia Morales reiteró su defensa del derecho a guardar silencio y no contar quién fue su victimario.

La periodista señaló que lo hace porque no quiere ser revictimizada y porque teme que esta persona tome represalias en su contra o la de su familia. (Este fue su relato)

Claudia aseguró que superar un abuso sexual no es fácil y le pidió a la sociedad que no juzgue a quienes quieren guardar silencio ya que en todos los casos se desconoce lo que pasa por la mente de una víctima y es injusto que se les revictimice sin conocer las razones por las que callaron.

“Guardar silencio es un derecho, es lo que hice en ese momento y seguiré haciendo de ahora en adelante, la persona que me hizo eso fue alguien muy importante en la vida pública y lo sigue siendo, tuve que aprender a vivir teniendo que verlo todos los días, no lo denuncié porque temo que aún me pueda hacer daño a mí o a mi familia desde diferentes aspectos”, dijo la periodista en entrevista para RCN Radio.

Morales manifestó que se atrevió a escribir la columna porque ha cambiado el panorama en el que se defienden los derechos de las mujeres, gracias a movimientos como “Me too”, y porque se sintió indignada con el “matoneo” que se le hizo a Marcela González, la mujer que denunció al periodista Gustavo Rugeles por maltrato intrafamiliar y luego se retractó de la misma.

(Le puede interesar también: Periodista denuncia que fue víctima de violencia física y verbal por parte de Gustavo Rugeles)

“Nadie conoce las razones por las que ella hizo eso, muchos de los que salieron a juzgarla en redes sociales ni siquiera conocen cómo es su vida, entonces no creo que sea justo que además de ser violentada, ahora la matonean en redes sociales porque no quiso hacer público lo que le pasó”, dijo Claudia Morales.

“Ese episodio sólo lo conoce mi esposo y cuatro amigos más, no me interesa que nadie más sepa el nombre de mi victimario, ¿por qué?, porque me da miedo, soy miedosa de lo que pueda pasar si se le expone ante la opinión pública y creo que es algo normal, nadie sabe lo que ha pasado por mi cabeza en estos años”, agregó la columnista.

Morales pidió a la gente no empezar conjeturas sobre quién pudo haber sido su victimario y pidió respeto para su intimidad y la de su familia, al tiempo que reiteró que es algo a lo que tiene derecho y por lo tanto no cree que sea capaz de dar a conocer esta identidad.