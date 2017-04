‘Club de las mujeres que viajan solas’, una iniciativa que ya cuenta con 5.400 mujeres

Foto referencial de Ingimage

Lizeth Pana Van-Grieken, fundadora del Club de las mujeres que viajan solas por el mundo, se ha convertido en un apoyo para que miles de chicas se decidan a conocer el mundo y pierdan el miedo de hacerlo sin un acompañante.

“Hay algunos consejos que uno ve en la web como por ejemplo que diga que estoy comprometida y que me ponga un anillo como si me fuera a casar y yo dije que no, ¿por qué decir eso?“, dijo Lizeth, quien ya ha conocido varios países del mundo sin compañía y teniendo que sobrepasar situaciones difíciles.

Agregó que “uno siente miedo, claro pero hay mucha gente buena, la gente me acobijaba en su casa, me daban plata para los buses, me daban comida y me daban mucho amor, qué bonito“.

En entrevista con RCN Radio, Lizeth dijo que inicialmente las mujeres no se unieron a su idea pero ella a través de las redes sociales creó grupos y ahora recibe 150 solicitudes por día.

“Estas asociaciones nos permiten ver que viajamos solas pero sabemos que no estamos solas, nos apoyamos, nos contamos lo que nos sucede y pedimos consejos para no cometer los mismos errores de una primera experiencia” aseguró.

Lizeth dice que actualmente el “Club de las mujeres que viajan solas” ya cuenta con 5.400 mujeres que quieren viajar solas.