CNE sí notificó a la Cámara de Representantes para que Vanesa Mendoza ocupe curul afrodescendiente

Foto Instagram @vanessamendozab

Un documento expedido por el Consejo Nacional Electoral en el que notifica a la mesa directiva de la Cámara de Representantes para que se ocupe la curul por los afrodescendientes, es la prueba de Vanesa Mendoza para demostrar que cumple con los requisitos para ser posesionada como Representante de las comunidades negras en la Cámara.

El magistrado del Consejo Electoral, Héctor Elí Rojas, responsabilizó a la mesa directiva de la Cámara por no acatar las decisiones de la autoridad electoral.

“Toda la responsabilidad es de la mesa directiva de la Cámara que no ha querido posesionar a la persona certificada. No es lógico que la mesa directiva vea vacía la curul y no tenga interés. En el caso de la curul de las negritudes es un problema de hace tres años, el Consejo de Estado nos ordenó revisar y certificar a quien le correspondía esa curul y después del trámite se llegó a la conclusión que le correspondía a Vanessa Mendoza y eso se notificó a la Cámara”, afirmó el Magistrado del partido Liberal.

Hécto Elí Rojas aseguró que notificó al presidente de la Cámara de Representante a principios de Julio, “no entendería uno como es que no cumplen el reglamento y llaman a la representante de las negritudes (Vanessa Mendoza) para que asuma las funciones en una curul que ha estado vacía hace tantos meses”, puntualizó el Magistrado.