Por colados en la JEP, coronel acusado de falsa desmovilización de Farc pide investigar a Sergio Jaramillo

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo / Foto cortesía Alto Comisionado para la Paz

El coronel retirado del Ejército Nacional, Jaime Ariza, acusado por el escándalo de la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana, de las Farc le pidió a la Fiscalía que en un acto de igualdad también investigue al excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo y a los demás funcionarios del actual Gobierno que permitieron que 25 narcotraficantes se colaran en las listas de las guerrilla a la JEP. (Lea también: Duras advertencias del Gobierno a narcos colados y disidentes de las Farc)

Esta entrevista del coronel Ariza con RCN Radio se produjo tras haber sido vinculado hace seis años al proceso penal que se inició por la falsa desmovilización del 7 de mayo de 2006 en Alvarado, Tolima, del frente Cacica La Gaitana de la Farc, cuyo caso se reanuda hoy con el inicio de la audiencia preparatoria del juicio en su contra en la cual también será juzgado el ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. (Lea: Gobierno identificó alrededor de 350 colados en las listas de las Farc)

“Nuestra indignación es que existe un doble racero con el Gobierno Nacional en el actual proceso de paz , con toda la parafernalia y el esperticio de sus miembros, dejaron filtrar 25 individuos del narcotráfico y 322 observaciones, cuando a nosotros se nos tiene por un señor que fue extraditado y que efectivamente estuvo en Estados Unidos y también porque las personas dicen que entregaron las listas de buena fe, pues la Cacica Gaitana fue igual”, dijo el coronel Ariza.

También señaló: “Cuál es la diferencia entre la buena fe de los funcionarios de la oficina del alto comisionado de la época Luis Carlos Restrepo, que también investiguen al doctor Sergio Jaramillo y los miembros de su equipo y que han tenido todas las garantías para evitar que las Farc los manipulen”.

Asimismo enfatizó que no comparte la posibilidad de que su caso pueda ser llevado a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“Yo no quiero ir a la JEP, porque no he cometido ningún delito y ni siquiera se ha implementado esa justicia especial (…) no voy a caer en un sistema que para mí es perverso, que fue hecho para la impunidad”, agregó.