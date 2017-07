Colombia ha debido denunciar a Venezuela ante la CPI: senador Iván Duque

En desarrollo del artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 115 congresistas de Colombia y Chile presentaron una denuncia para que se investigue por delitos de lesa humanidad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Presentamos una sustentaciones para que la Fiscalía investigue a Nicolás Maduro ante La Corte Penal Internacional por asesinato, tortura, desaparición forzada, arrestos arbitrarios, entre otros delitos”, indicó el senador del Centro Democrático, Iván Duque.

Señaló que no existe precedente de un documento que reúna a congresistas de dos países “en defensa de los derechos humanos”.

Parte de los objetivos están en que se abra un proceso de observación en ese país e iniciar un proceso de investigación contra el presidente de Venezuela.

Explicó que este proceso lleva tiempo porque la Fiscalía deberá analizar el documento donde se busca también que se adelanten sanciones contra Nicolás Maduro.

Duque afirmó, ante las críticas de quienes aseguran que en Colombia existen esos mismos delitos por los que 110 congresistas se unieron para denunciar al presidente de Venezuela que, el país ratifica con esto, los convenios de cooperación porque es “un deber denunciar los crímenes de lesa humanidad”.

Cerca de 76 congresistas colombianos firmaron el documento. Sin embargo, cuenta Duque que algunos no “quisieron participar en él”.

“Unos no quisieron firmar y hay que ser respetuosos con la decisión de quienes no quisieron hacer parte del documento. Algunos alegaban que no firmaban porque esto polarizaba más al país con Venezuela o que éste no era el mejor mecanismo”, puntualizó.

El país vive problemas mucho más graves que enfrentamiento entre Uribe y Samper Ospina

El senador del Centro Democrático Iván Duque aseguró que “existen problemas más graves como para convertir enfrentamiento entre Uribe y Samper Ospina en debate nacional”.

“He sido muy claro, asegurando que la libertad de expresión y la libertad de prensa deben tener límites en defensa de la honra de la persona”, aseguró.

Dijo que se generó “una polémica muy grande” por haber interpretado, sin saber el contexto de lo que el senador Álvaro Uribe realmente quería decir al periodista Daniel Samper.

“El expresidente Uribe no se refería a una violación carnal, física. Él se refería a unas calumnias que este periodistas había hecho a la hija recién nacida de la senadora Paloma Valencia. Cuando dijo que era un violador de niños, se refería a violaciones del buen nombre y a la honra de la niña”, afirmó.

Y añadió: “es un debate que está abierto. Yo creo que esta situación debe servirle al país para que reflexione sobre el uso de los medios de comunicación porque a nosotros (refiriéndose al Centro Democrático) en redes sociales nos tildan de uribistas mafiosos y paramilitares”.