Colombia, entre los países con alto índice de violación a menores

Según estudios realizados por organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, en Colombia cada 14 minutos violan a una niña o un niño y la Fiscalía procesa tan solo el 3.2% de los casos. El país donde se registran más violaciones de niñas en el mundo es el Congo, donde cada 10 minutos violan a una menor.

Asimismo, las Organizaciones Defensoras de los derechos de la mujer han registrado que luego de la aprobación de la ley Natalia Ponce se han registrado de 38 a 41 casos de ataques con ácido contra mujeres, sin que sean judicializados los responsables.

“Tengo conocimiento por parte de Natalia Ponce de León que el año pasado hubo 38 a 41 casos de mujeres víctimas de ácido y ningún bandido lo han judicializado”, indicó Catalina Escobar, directora de la Fundación Juanfe, defensora de los derechos de la Mujer.

El 1 de Marzo se realizará en Bogotá el Foro Women Working for the World, donde vendrán lideresas de diferentes partes del mundo para tratar la situación de las mujeres en el país.

Cifras de adolescentes embarazadas sigue creciendo fuera de Bogotá

La Fundación Juanfe asegura también que en contraste con las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, solo en Bogotá, los embarazos en adolescentes han disminuido, pero en el resto del país las estadísticas indican que crece en dos puntos porcentuales.

Catalina Escobar expresó que los casos más alarmantes se ven en regiones apartadas del país en menores de 15 años, “dado que un promedio de 17 niñas quedan embarazadas al día y el 80,2% de las madres adolescentes colombianas actualmente no asisten a la escuela y quedan susceptibles para tener un segundo hijo a corta edad, quedando sin ninguna oportunidad, lo que se llaman las generaciones dormidas”.

“Es que no tenemos unas políticas públicas claras por parte del Gobierno Nacional en el tema de embarazos en adolescentes tan contundentes, no quiero decir que el ICBF no tenga unas inversiones, claro que lo hace, pero no existe una política importante y eso es lo que más empobrece, el embarazo de adolescentes es lo que más perpetúa la pobreza”, afirmó Catalina Escobar.