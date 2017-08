Colombia no enfrentaría riesgos por participación en ejercicios militares de Corea del Sur, opinan expertos

Foto referencial archivo: AFP

Las maniobras anuales que adelantan Estados Unidos y Corea y en las que participará Colombia, junto a otros seis países, no representan un riesgo para la seguridad del país.

Es lo que aseguran expertos como el general en retiro Manuel José Bonet, excomandante de las Fuerzas Militares, quien destacó los lazos que comparten los dos países desde la guerra de Corea en 1950.

“Son países muy unidos y de una colaboración mutua y en el campo militar, aquí siempre hay alumnos coreanos allá hay alumnos colombianos y el hecho de que Corea haga ejercicios militares, pues no se hace muy raro que Colombia participe”, indica el oficial en retiro.

Por su parte Cristian Rojas, experto en Asuntos Internacionales y profesor universitario, destacó que un conflicto bélico internacional cuyo origen esté en Corea del Norte, de lejos significa una amenaza para Colombia.

“Corea del Norte es un país que está aislado del mundo, que no tiene ninguna incidencia y menos en América Latina, su capacidad de incidir es en su región inmediata por su potencial militar, pero no más que eso, entonces en cuanto a un riesgo militar como para ser objetivo de Corea del Norte eso no lo veo probable”, señala el analista.

Los ejercicios militares denominados ‘Guardianes de la Libertad’, que son maniobras dirigidas por computador y se cumplen conmemorando las acciones de Surcorea para defender su soberanía de la intensiones invasoras de China, sí han generado reacciones por parte del régimen de Pyongyang que ha prometido accionar una salva de misiles contra el territorio estadounidense de Guam en medio de amenazas de una guerra.