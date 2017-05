Colombia no respalda medidas anunciadas por gobierno venezolano: Canciller Holguín

Foto AFP





La canciller María Ángela Holguín, aseguró que Colombia no está de acuerdo con las medidas que anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para adelantar una constituyente, al considerar que la medida va en contra de la constitución de ese país.

Según lo afirmó Holguín en diálogo con RCN Radio, Colombia rechazó estas medidas en la CELAC, el pasado martes a donde solo asistieron 4 miembros de más de 30 que conforman el organismo.

“Ayer lo dijimos muy claro en la reunión de CELAC, no colabora para nada, este tipo de medidas que están en contra de la constitución venezolana, no pueden todos los días sacar una idea que sea no constitucional para que ver qué sucede” dijo Holguín.

La Canciller colombiana consideró que la salida a la grave situación que vive Venezuela es sin duda es que se convoque a elecciones.

“La vía que tiene Venezuela es que convoquen a las elecciones de alcaldes y gobernadores, que debieron ser el año pasado, que le devuelvan a la Asamblea Venezolana sus plenas funciones y la libertad a los presos políticos”.

En cuanto a la tarjeta migratoria que Colombia viene expidiendo para los ciudadanos venezolanos que pasan hacia el país, Holguín indicó que es necesaria para identificar cuántos venezolanos se quedan en el país.

“La tarjeta migratoria es para los venezolanos que cruzan constantemente a Colombia, esos que todos los días debían estar llenado un papel, era un proceso engorroso para el paso”

De otro lado, la Canciller María Ángela Holguín se refirió a la visita que el presidente Juan Manuel Santos hará a los Estados Unidos, para reunirse con su homologo Donald Trump e indicó que dicha visita será algo de carácter informativo y que no se tiene algo en especifico definido para dicha visita.