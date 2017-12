Colombia tiene una enfermedad mental: asegura Santos al coincidir con psiquiatra

Juan Manuel Santos/Imagen de AFP.

El presidente Juan Manuel Santos se mostró de acuerdo con un psiquiatra y un psicólogo quienes indicaron que Colombia tiene una enfermedad que sólo le permite ver las noticias malas y no las buenas.

Desde el departamento del Tolima, Santos se refirió a una afirmación del psiquiatra Rodrigo Córdoba, quien aseguró que el país está en un constante pesimismo que no logra ver las cosas buenas, como por ejemplo, el proceso de paz.

“¿Qué decía este psiquiatra?, que Colombia tiene una enfermedad, una enfermedad mental que solamente le permite ver las noticias malas y no apreciar las noticias buenas y que había que había que afrontar esa enfermedad y tratar de combatirla y curarla”, coincidió Santos.

Más adelante, el Presidente recordó que hace unos años llegó al país un famoso psicólogo de Harvard quien manifestó que Colombia está traumatizada, ya que después de más de 50 años de guerra es muy difícil que la sociedad aprecie la paz.

“Este profesor me decía; mire Presidente su tarea es muy difícil, titánica y va a ser todavía más difícil después de que se firme la paz, porque Colombia es una sociedad traumatizada, sufre un trauma, porque ninguna persona, ninguna sociedad que viva tantos años de violencia puede dejar de tener ese trauma, que es una enfermedad, que le va a costar a usted muchísimo porque la gente no va a apreciar, inclusive algo que parecería ilógico, que la gente no va a preciar que es mejor estar en paz que estar en guerra”, sostuvo Santos.

Sin embargo, el Presidente explicó que aunque la tarea para poder lograr que Colombia cambie su pesimismo es muy exigente, los expertos le recomendaron que la única manera es seguir mostrando los resultados positivos de la firma de la paz.