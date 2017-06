Colombia vive hoy una nueva jornada de marchas promovida por Fecode

Colombia vivirá hoy una nueva jornada de marchas promovida por Fecode, y con las que se busca presionar al gobierno para que ceda en cuanto al pliego de peticiones.

De acuerdo al presidente de la Federación, Carlos Rivas, las concentraciones se realizarán en las principales ciudades del país desde las 10 de la mañana de hoy.

Rivas dijo que es necesario visibilizar el paro y "vamos hacer Buenaventura y Chocó en el país, movilizándonos, haciendo trancones, llamando a la comunidad"

Fecode plantea al Congreso o a la iglesia como facilitadores para avanzar en diálogos con el Gobierno

El vicepresidente de Fecode, Tarcisio Mora, anunció que la federación planteó nuevas opciones para retomar los diálogos con el Gobierno, que permitan llegar a un acuerdo y levantar el paro.

Tras cumplirse 29 días del paro de maestros, Mora señaló que es necesario un facilitador en el proceso que no ha avanzado ya que desde el martes no se ha retomado la mesa con el Gobierno.

Según el vicepresidente, estos facilitadores podrían ser congresistas o delegados de la Iglesia Católica.

“Lo que creemos es que hay que buscar un lugar, un espacio y una institución muy representativa que logre abrir el espacio de un acercamiento de diálogo entre las partes”, expresó Mora.



En este sentido destacó que hay que tener unas condiciones en la mesa “que haya la mejor vocación de parte del Gobierno de buscar acercarse a las peticiones que con justicia están haciendo los educadores, pero aclarando que el interés del Magisterio no es un problema de salarios fundamentalmente sino que buscamos lograr resolver el tema del presupuesto para la situación de la educación”.

El vicepresidente de Fecode aclaró que la mediación del procurador, Fernando Carrillo, no funcionó ya que el principal tema a tratar en la mesa es el económico y no se planteó una forma de abordarlo.

Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, anunció que junto a los alcaldes de las ciudades capitales se acordó presentar una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones para aumentar los recursos de la educación.

“Estamos proponiendo una mesa de trabajo para hacer una gran reforma al Sistema General de Participaciones y tener los espacios necesarios para avanzar en educación de aquí en adelante, en los próximos años”, dijo Giha.

La funcionaria destacó que en la adición presupuestal que aprobó el Congreso de la República un monto de 1.18 billones de pesos serán dados para el sector de la educación.

De acuerdo con Giha, los recursos aprobados se girarán a las regiones para ser invertidos en temas como mejoras de la jornada única escolar e infraestructura administrativa, entre otros rubros.

Siempre reponemos el tiempo después de los paros

El presidente de Fecode, Carlos Rivas, ratificó que el paro del Magisterio se mantiene y que no aceptan retomar actividades laborales mientras avanzan las negociaciones con el Gobierno porque “ya nos ha hecho conejo” y no cumple.

De igual forma, ante las advertencias del Gobierno de descontar los días que no han laborado los profesores, dijo que es algo que no les preocupa ya que siempre reponen el tiempo tras levantar los paros.

“Eso no nos asusta porque nosotros siempre recuperamos el tiempo, absolutamente siempre, y ahí es donde le quiero decir al Gobierno que no polaricemos eso porque no tenemos dificultades para la recuperación del tiempo, es un principio ético de los maestros”, señaló.

Sobre esta determinación del Gobierno Rivas dijo que “a los maestros no nos gusta que nos amedranten, que nos regañen, que nos asusten. A nosotros nos gusta es todo dentro del marco de la civilidad y el respeto al derechos de los trabajadores”.

“El presidente dice, yo soy respetuoso de la democracia y al momento saca una directiva ministerial diciendo que nos va a sancionar y que nos va a quitar nuestros recursos”, agregó.

Calidad para los estudiantes

Sobre la polémica que se ha desatado en cuanto al impacto negativo que ha tenido este paro en la sociedad y los niños, el presidente de Fecode señaló que también hay problemas en cuanto a instituciones, transporte escolar y alimentación, por lo que seguir dictando clases tampoco generaría calidad en los menores.

“Nosotros todos los días tenemos 8 millones y medio de niños en las aulas, con hambre, sin transporte y sin buenas instituciones”, dijo.

Cuestionó “cómo les parece la combinación que les dan a los niños en el refrigerio de un mango y una galleta, eso es el refrigerio, o un lácteo y un pedazo de patilla. Nosotros queremos una alimentación balanceada para los estudiantes”.

Otras peticiones

Destacó que aparte de la nivelación salarial hay un pliego de peticiones con otros temas que tampoco se han resuelto.

“Quiero aclarar que el Gobierno le ha venido diciendo a la sociedad que el interés de nosotros era el tema salarial que ayer se definió y aún así nosotros nos mantenemos en paro, porque también nos interesan otros temas como los recursos para el mejoramiento del sistema general de participación”, explicó Carlos Rivas.

Por lo anterior, dijo que no aceptan un mediador porque con él solo se podrían resolver aspectos de carácter laboral “pero hay otros aspectos importante como el sistema general de participación que es: inversión de recursos para la salud, educación, agua potable y saneamiento básico, los cuales no serían tenidos en cuenta”.

Agregó que la discordia en el tema del sistema general de participaciones se centró en cuatro puntos relacionados con la accesibilidad, la canasta educativa, jornada única y una inyección de recursos para recuperar el sector educativo.

“Dinero para el sistema general de participaciones en una reforma constitucional a futuro. Estamos hablando de un incremento del 4.2 sobre los actuales recursos, es decir, 16 billones de pesos en diez años”, indicó Rivas.