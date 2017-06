Colombiano testigo de atentados en Londres revive los momentos de horror que vivió

El colombiano Brayan Salcedo, testigo de los atentados ocurridos en Londres, contó en RCN Radio que durante los momentos de caos vividos, fueron insuficientes los esfuerzos para atender a todos los heridos.

En entrevista con RCN Radio, Salcedo afirmó que “los policías estaban en shock, yo me quedé ayudando porque me dio pesar, y dije: tengo que ayudar”.

Explicó que al comienzo no entendía por qué las autoridades británicas le dijeron que les informara si veía a alguna persona o suceso extraño en medio de la emergencia que sacudió a los ingleses.

“Ellos (los policías) no me ponían atención, al principio no entendía por qué debíamos correr y por qué nos decían que avisáramos si veíamos algo extraño, había uno (policía) recostado contra la pared, uno de ellos estaba ayudando a dos personas a la misma vez”, añadió.

Además dijo que desde el día de los atentados los habitantes de Londres andan con miedo en las calles y muchas personas han decidido no salir a las calles por temor a que una situación similar se repita.

“Desde ese día yo no he salido, hay mucha gente con miedo, la verdad ha sido muy difícil todo esto”, reiteró.