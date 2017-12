Comisión de paz del Senado pide promulgar de circunscripciones especiales

Foto: Colprensa

A través de una carta los senadores Horacio Serpa, Ivan Cepeda, Roy Barreras y Antonio Navarro, copresidentes de la Comisión de Paz, le pidieron al senador Efraín Cepeda, presidente del congreso, que promulgue el acto legislativo de la circunscripción de paz.

“Como se sabe en días pasados el presidente Cepeda había negado esa posibilidad, pero en este lapso ha ocurrido un hecho fundamental, el Consejo de Estado ha emitido un concepto que si bien no es obligatorio, sí es muy relevante”, destacó el senador Iván Cepeda tras destacar que “la votación que se hizo en el Senado está ajustada a la constitución … y por lo tanto se habría aprobado las circunscripciones y el acto legislativo que las crea”, agregó.

En la misiva los congresistas señalan que no hay razones para no remitir el acto legislativo a la revisión de la Corte Constirucional, instancia que será la encargada de pronunciarse “sobre la conformidad o no de dicha norma”, destacan en el escrito.

Los legisladores de la Comisión de paz insistieron en que en la votación de la conciliación del acto legislativo se logró la mayoría requerida legal y constitucionalmente.

“Hay una una gran expectativa en el país, hay mucha gente esperando poder participar en este proceso electoral y no hay ninguna justificación válidad a nuestro modo de ver para que eso se impida o se obstruya”, destacó Cepeda.