Comisionado de Paz pide a MinDefensa extraer con celeridad las caletas de Farc

Caletas de las Farc. Foto: Colprensa.

El alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, le solicitó al Ministerio de Defensa que actúe con la mayor celeridad posible en la extracción de las caletas de las Farc que aún están en varias regiones del país. (Lea aquí: ONU reveló que en Antioquia se neutralizó el 92% de las caletas de las Farc)

Después de que el Gobierno decidiera ampliar el plazo hasta abril de 2018 para la extracción de las 277 caletas restantes, Rivera aseguró que el Ministerio de Defensa recibió la información de la ubicación de estos depósitos por parte de la ONU, por lo que espera que el proceso no tarde mucho.

“Lo que esperaría es que el Ministerio de Defensa obre con la mayor celeridad y en eso vamos a trabajar juntos el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado de Paz y las Farc, las personas de esa organización que proveyeron esa información a Naciones Unidas, la van a proveer al Ministerio para garantizar que ese proceso se pueda cumplir”, sostuvo Rivera. (Lea: ONU reveló que en Antioquia se neutralizó el 92% de las caletas de las Farc)

Aunque confía en que el Gobierno no tarde seis meses en este proceso, el alto comisionado de Paz dijo que las caletas de las armas de las Farc que aún no se han podido extraer se encuentran en lugares de muy difícil acceso, por lo que es necesario tener la normatividad para este fin.

“Las caletas finales son las de más difícil ubicación, no es que no se hayan sacado porque la ONU no había querido, sino que hubo varias oportunidades a los sitios y por distintas circunstancias no pudieron ser extraídas”, dijo el funcionario.

Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre la Misión de la ONU en Colombia informó que se extrajeron 750 de las 1027 caletas que fueron informadas por las Farc.