Comité de Ética del uribismo no investigará a Óscar Iván Zuluaga

Pese a que el expresidente Álvaro Uribe solicitó al Comité de Ética del Centro Democrático investigar a Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht, esta instancia decidió que no adelantará una indagación por ahora contra el precandidato.

Juan Gómez Martínez, uno de los integrantes del Comité de Ética, le dijo a RCN Radio y a La FM que no pueden adelantar una investigación porque sus funciones no les permiten acudir a la justicia brasileña para pedir información sobre el supuesto pago que habría recibido el estratega Duda Mendonça de la firma constructora.

Gómez sostiene que tendrán que esperar que la Fiscalía pida la información a Brasil, avance en las investigaciones y tome decisiones para que el Comité de Ética pueda actuar.

“La solicitud de Óscar Iván Zuluaga fue de pedirle a la Fiscalía que como autoridad de investigación de Colombia, desplace unos funcionarios a Brasil y allá adelanten la investigación”, sostuvo.

“Nosotros no tenemos ese poder de ir a Brasil a solicitar documentos, nos tenemos que limitar a lo que haga la Fiscalía”, manifestó.

Sin embargo, y pese a no haber hecho ninguna investigación todavía contra Zuluaga, Gómez Martínez asegura que es inocente.

“Yo confío plenamente en él, no tengo ninguna duda sobre su accionar, lo conozco bien y sé que es una persona decente, pulcra, de tal manera que no me puedo adelantar a juzgarlo”, manifestó.

El hecho de que la personería jurídica del Centro Democrático naciera después de que ocurrieron los supuestos pagos al asesor brasileño, también jugó en favor del precandidato Óscar Iván Zuluaga.