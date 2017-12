Complejo debate sobre las curules de paz estaría en manos de la Corte Constitucional

(Colprensa-Alvaro Tavera)

Complejo debate que se realizaría en la Corte Constitucional tiene que ver con el posible vacío jurídico que existe sobre la figura de la ‘silla vacía’. Luego de que el presidente Juan Manúel Santos solicitará revisar el Acto Legislativo por el cual se crean las 16 circunscripciones de paz que se hundieron en el Congreso. (Lea acá: Tribunal de Cundinamarca resolvería en 2018 demanda que buscar revivir curules de paz)

Fuentes explican que si la Corte decide acoger la solicitud del presidente, entraría a estudiar si la mayoría absoluta en el Senador debe tenerse en cuenta sobre la totalidad de sus miembros -102 congresistas- o sobre los participantes en los debates -99 senadores-.

Al respecto existen versiones encontradas frente a la figura. Por un lado, el constitucionalista José Gregorio Hernández señala que la Corte no puede entrar a revisar un proyecto de ley que no ha sido aprobado en el Congreso y añade que la Constitucional Política aclara el tema de las mayorías absolutas. “la Constitucional señala que es sobre la mitad mas uno de sus miembros, lo que se llama la mayoría absoluta, es decir no se contabiliza sobre sus asistentes y no sobre sus miembros”

Así las cosas, el caso de las circunscripciones no habría la llamada silla vacía, debido a que los tres senadores con medida de aseguramiento, actualmente están suspendidos pero aun son miembros de la corporación.

(Lea también: Corte Constitucional tiene la última palabra sobre las circunscripciones de paz: expertos)

Contrario a ello, la exmagistrada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle sostiene que jurisprudencia de la misma corporación dice que en casos impares se presenta una división de un decimal que no puede aplicarse a personas, por ende, “la tesis del Gobierno es cierta y por lo tanto se cumplieron las mayorías porque por las pérdidas de investiduras actualmente habría solamente 99 senadores integrantes”.

La misma tesis es respaldada por el exmagistrado Juan Carlos Henao, para quien la mayoría absoluta debe tener en cuenta los asistentes en las votaciones y no los miembros de la corporación, “hay tres personas que nunca van a poder estar, lo que quiere decir que nunca el senado va a estar compuesto de 102 senadores, sino de 99 y es apenas obvio que de 99 la mitad mas uno es 50″.

Otras fuentes señalan que en el sentido de que la Corte decida pronunciarse sobre la carta enviada por el presidente, podría remitir el asunto al presidente del Senado y Cámara para que envíen el certificado sobre el acto legislativo. Sin embargo, dicho particular se resolvería hasta el próximo año, teniendo en cuenta que la vacancia judicial que inicia el próximo 19 de diciembre y se extiende hasta el 11 de enero.