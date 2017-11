Con explosivos controlados se realizará implosión del antiguo edificio del MinTransporte

Empleados de MinTransporte no volverán a edificio en riesgo de colapso / Foto RCN Radio



El evento en el que se llevará a cabo la implosión del antiguo edificio del Ministerio del Transporte contará con la participación del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quién dará inicio al ambicioso programa de renovación urbana ‘Ciudad CAN‘. (Lea aquí: Demolición de edificio del MinTransporte en el CAN durará seis segundos)

Los expertos de la firma de ingeniería Atila manejarán explosivos controlados mediante el sistema de implosión, que disminuye la caída de escombros, el ruido, las emisiones de polvo y asegura una afectación mínima para el entorno de la edificación intervenida.

Al acto, que se cumplirá junto al monumento a Los Héroes Caídos, también asistirán el ministro de Transporte, Germán Cardona; la directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, Claudia Luque, y varios exministros de Transporte.

El evento será transmitido por el Canal Institucional de televisión y la página web de la Presidencia de la República. El material que se va a utilizar para esta implosión ha sido producido por la Industria Militar colombiana Indumil.

Se trata de 150 kilogramos de indugel, explosivo que no produce gases venenosos y no utiliza dinamita. Serán utilizados 2.500 metros de cordón detonante y unos 300 detonantes no eléctricos.

El proyecto ‘Ciudad CAN‘ es liderado por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), y prevé la renovación de la mayoría de las edificaciones del Centro Administrativo Nacional con lo que se abriría paso a un punto de desarrollo para Bogotá, que comprende usos mixtos del suelo, creación de espacios verdes y construcción de zonas peatonales.

La ambiciosa obra se desarrollará en 48 hectáreas y beneficiará a más de 23 mil personas que trabajan en las edificaciones estatales ubicadas allí. El proyecto generará más de 80 mil empleos y se estima que la primera fase concluirá en junio del 2018.

El Ministerio de Transporte funcionó en ese edifició durante 59 años.