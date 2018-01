Con la muerte de Temístocles Machado se eleva a siete la cifra de líderes asesinados en 2018

Foto tomada de la cuenta en Twitter: @ONUHumanRights

En las últimas horas, miembros del comité del paro cívico de Buenaventura denunciaron el asesinato de Temístocles Machado, reconocido líder social de la región. Con este hecho se eleva a seis la cifra de líderes asesinados en 2018.

Según el Sistema de Información del Área de Tierras de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, CODHES, durante los primeros 28 días del año han sido asesinados siete líderes sociales y 131 personas han sido amenazadas junto a 22 organizaciones sociales, lo que según ellos incrementó ocho veces con respecto a 2017.

“Hasta que no se reconozca qué hay sistematicidad territorial no se diseñará una respuesta integral. No ha habido una respuesta del estado y esto se viene advirtiendo hace un año y medio, en este mes de enero se han acentuado las amenazas en contra de los líderes sociales”, dijo Paola Hurtado, coordinadora de CODHES.

Capturaron en Villavicencio a un hombre que participó en masacre del Cesar

Los asesinatos a líderes este año se han dado en los departamento de Cauca, Cordoba, Antioquia y Valle del Cauca.

Del caso de Temístocles Machado se conoce que fue asesinado por hombres armados que le dispararon cuando se encontraba en un negocio de su propiedad. Sobre ese caso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó lo sucedido y dijo que realizan seguimiento al caso. “Trabajábamos con él; nos solidarizamos con su familia y amigos, y hacemos seguimiento en terreno”.

También fue rechazado por el Ministro del Interior, Guillermo Rivera y por Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, quién indicó que en el 2017 la UNP inició el proceso para protegerlo, pero él desistió del mismo.

Por su parte el procurador general, Fernando Carrillo, indico que asesinato de un líder social demuestra “la impotencia del Estado para detener el desangre”. Exigió respuestas contundentes del Estado.