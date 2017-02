Concejal de Nemocón niega soborno a comandante de Tránsito de Bogotá

Foto referencial Policía de Tránsito

El concejal del municipio de Nemocón, Álvaro Duarte García, negó haber intentado sobornar al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Germán Jaramillo, en la autopista norte con calle 172.

“Primero yo estaba mal estacionado, lógicamente que lo admito, vidrios polarizados sin permiso, lo admito, de eso tengo el comparendo”, aseguró el concejal.

En diálogo con RCN Radio Duarte explicó que “la versión mía fue cuando me iban a hacer el comparendo, le dije agente colabóreme con el tema, no le dije de la reunión, me preocupe por una reunión que tenía en el municipio y le dije colabóreme, cuando mi coronel dijo que lo está sobornando y eso fue todo”.

El funcionario público negó que él hubiera propuesto el soborno con un billete de 50 mil pesos.

“No señor, en ningún momento, primero no saqué billete de $50 mil que es lo que él dice en los medios y lo dice él ante la Fiscalía, no hubo billete de $50 mil”, aseguró.

Para el concejal el momento fue bien difícil, por lo que se afirmó en las redes sociales.

“Nunca en mi vida me había pasado, de hecho me investigaron mi hoja de vida, mi pasado judicial, todo, nunca me había visto en esto, para mi es algo nuevo y muy asombrado porque en las redes sociales me publicaron, me hicieron ver como un criminal, como un corrupto cuando nunca lo he hecho, tengo una carrera política que cuidar, tengo una familia, una comunidad que creyó en mí, entonces a mi me asombran esas cosas y ni más faltaba, mis admiraciones a mi coronel”, expresó el concejal.

A pesar de la acusación de soborno al comandante de Transito de Bogotá, el concejal Duarte rechazó la misma y destacó la labor del coronel Jaramillo.

“Como todo ser humano nos equivocamos, me da pena y todo pero es mi coronel a quien le debo respeto, pero yo no puedo decir que sí porque sería admitir cargos a lo que no he hecho, y a mi coronel lo admiro pero de ahí a que yo vaya a acusarme yo no lo haría, estoy diciendo la verdad nunca lo he hecho, no he sobornado a nadie, no tengo comparendos por eso”, aseguró.