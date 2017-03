Concejales de Bogotá acudirán a videos para identificar a sus agresores en cabildo de la ETB

Luego de las recientes protestas en el Cabildo Abierto que se realizó en la capital para debatir la venta de parte de las acciones del Distrito en la Empresa de Teléfonos de la Bogotá, los concejales a favor de esta iniciativa manifestaron que denunciarán ante las autoridades a las personas que los agredieron durante este evento.

La concejal Lucia Bastidas, integrante de la bancada que apoya la venta de las acciones de la ETB y quien fue agredida verbalmente y escupida por uno de los asistentes al cabildo, aseguró que van a recurrir a las cámaras de seguridad del lugar, con el fin de identificar y denunciar a quienes los atacaron.

“Decían cosas, gritaban cosas, al señor que me escupió le dijeron que se fuera del lugar y así lo hizo, ahora debemos buscarlo para que responda por esto, como mujer me siento vulnerada luego de lo que pasó y no considero justo que a un lugar donde se busca promover el debate, llegue gente que lo único que quiere es agredir a los que no piensan igual”, dijo la concejal.

De igual manera los cabildantes pidieron que se investigue la agresión contra el concejal Nelson Cubides, a quien uno de los asistentes al cabildo lo atacó cuando realizaba su ponencia sobre la venta de parte de las acciones del Distrito en la ETB.

Desde el Concejo de Bogotá se indicó que los protagonistas de estas manifestaciones durante el cabildo son agitadores profesionales y lamentaron que por cuenta de los altercados se perdiera el rumbo de la discusión que se hizo hoy con la comunidad.