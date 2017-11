Concepto de la CIDH sobre Petro no lo absuelve de la quiebra de Bogotá: Uribe

En la imagen, Gustavo Petro Foto: Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro es responsable del hueco fiscal que generó en la capital la reducción del pasaje de TransMilenio, pese al concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios de elección popular. (Lea acá: Exprocurador Ordóñez critica recomendaciones de CIDH en caso Petro)

Uribe aseguró que este criterio, que pareciera darle vía libre a la candidatura presidencial del dirigente político, no absuelve a Petro de su responsabilidad.

“Ese concepto o recomendación de la CIDH no absuelve a Petro por la quiebra de Bogotá, no lo absuelve por el desgreño y los malos manejos en Bogotá. Simplemente dice que esas conductas no puede calificarlas un órgano disciplinario como la Procuraduría y que de acuerdo a la legislación internacional, la única manera de destituir o evitar la elección de una persona es por una sentencia de un juez penal”, señaló.

“Si así fuera, habría que anular todas las destituciones que ha hecho la Procuraduría de corruptos de elección popular, como alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados y concejales”, manifestó.

Uribe aseguró que existe otro tratado internacional que establece que los países tienen derecho a aplicar el margen nacional de apreciación y Colombia lo ha aplicado y ha dicho que el Ministerio Público es competente para destituciones.