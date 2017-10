Concierto de Paul McCartney en Medellín fue aplazado

Foto: AFP

Tyrona Eventos, empresa organizadora del evento, anunció que el concierto del cantante Paul McCartney que se realizaría en Medellín fue pospuesto por imprevistos.

Según la comunicación de la empresa, el concierto -programado para el martes 24 de octubre- tuvo problemas de producción, lo que obligó a que la gira de One On One de McCartney en Colombia fuera pospuesta.

De igual forma manifiesta que el artista lamenta la situación la cual “causará decepción en sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control”.

Por su parte el equipo de gira de Paul y los promotores estudian una reprogramación del evento como parte de una próxima gira en América del Sur.

En cuanto a las boletas que fueron vendidas, Tyrona Eventos anunció que se reembolsará el total del dinero a los fans, proceso que se realizará entre el lunes 9 de octubre y el 30 de diciembre de este año.

Por ahora se conoce si habrá una nueva fecha para el concierto, por lo que se estima que la presentación del artista sería cancelada en Medellín, donde ya hasta se movilizaba un vagón del Metro con la promoción del esperado evento.

Este es el comunicado:

Bogotá 4 de Octubre, 2017. A consecuencia de problemas de producción imprevistos, la próxima gira de One On One de Paul McCartney en Colombia ha sido pospuesta. Paul lamenta mucho la decepción que esto causará a sus fans, debido a circunstancias que están fuera de su control.

El equipo de gira de Paul y los promotores están estudiando la reprogramación del show como parte de una próxima gira en América del Sur.

Lamentamos comunicar esta noticia y que el público tenga que esperar para disfrutar de este espectáculo. Por supuesto, se procederá al reintegro del valor total de su boleta de la siguiente forma:

A continuación proceso para reembolso de boletas

¿Qué debo hacer para obtener la devolución del dinero cancelado por concepto de venta de boletería?

A todos los compradores de boletería de ONE ON ONE – PAUL McCARTNEY se les devolverá la totalidad del dinero cancelado al momento de la compra, incluyendo el valor del servicio de tu Boleta que será asumido por el EMPRESARIO.

El periodo de devolución establecido a nivel Nacional será desde el 9 de Octubre de 2017 y hasta el 30 de Diciembre de 2017 siguiente:

Después de esta fecha, quienes no hayan realizado el proceso que se detalla a continuación deberán comunicarse directamente con Tu Boleta a través de su Call Center para recibir mayor información al respecto.

¿Que documentos se deben presentar al momento de solicitar la devolución?

1. Si usted realizó la compra en efectivo o con tarjeta débito en punto de venta el procedimiento es el siguiente:

Debe presentarse en los puntos de venta detallados a continuación, en los horarios establecidos y con el documento de identidad válido y el recibo entregado al momento de la compra. *Solo se autorizará devolución a la persona titular de la compra registrado en el sistema.

2. Si usted realizó la compra en cualquier punto de venta Éxito a nivel nacional con cualquier medio de pago el procedimiento es el siguiente:

Debe presentarse en los puntos de venta detallados a continuación con el documento de identidad válido y el recibo entregado al momento de la compra. *Solo se autorizará devolución a la persona titular de la compra registrado en el sistema

Puntos autorizados Tu Boleta:

Bogotá: Centro Comercial Santafe Tercer Piso – Plazoleta Francia – Italia Horario: Lunes a Viernes 9:00 AM a 9:00 PM

Centro Comercial Andino Segundo Piso – Local 242 Horario: Lunes a Viernes 9:00 AM a 9:00 PM

Galerias Centro Comercial Galerias – Entrada Puerta 5 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 7:00 PM

Medellin: Centro Comercial El Tesoro Todo En Artes – Local 1290 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Centro Comercial Molinos Todo En Artes – Local 2037 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Centro Comercial Santafe Todo En Artes – Local 3191 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 8:00 PM

Plaza Mayor Calle 41 # 55 – 80 local 239 Horario: Lunes a Viernes 11:00 AM a 2:00 PM y 3:00 PM a 7:00 PM

3. Si usted realizó la compra a través de nuestros canales no presenciales (página web, Call center, mobile) (nacional o internacional), en otras ciudades o realizó la compra en nuestros puntos de venta pero canceló con tarjeta de crédito , el procedimiento es el siguiente:

Deben contactar la línea de servicio al cliente de Tu Boleta, registrar el caso e iniciar el proceso de devolución.