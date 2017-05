Condenas a falsas víctimas de Mapiripan demuestran mi inocencia: general (r) Uscátegui

Foto: Colprensa - Mauricio Alvarado

El general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, aseguró que las condenas contra las falsas víctimas en la masacre de Mapiripan en el Meta confirman su inocencia frente a la condena en su contra por supuesta omisión de funciones y que le fue establecida con 37 años de cárcel.

Así lo indicó el general (r) en el marco de la condena que un juez de Bogotá emitirá a cuatro falsas víctimas más que son investigadas y procesadas por esos hechos.

“Siento que con esto estoy demostrando mi inocencia y es un paso trascendental, soy una persona que tengo la conciencia limpia, yo siempre he manifestado que no voy a pedir perdón porque un inocente no pide perdón, voy a presentar las pruebas ante la Comisión de la Verdad, y a la Comisión Interamericana de Derechos que demuestran que esa zona no era mi responsabilidad”, señaló Uscátegui.

En ese sentido, el exuniformado añadió que tiene consigo una certificación del presidente Juan Manuel Santos en la cual se señala que geográficamente la compañía militar bajo su mando no debía realizar operaciones en Mapiripan.

Finalmente añadió que acudirá a las instancias jurídicas nacionales e internacionales necesarias con el fin de que se revise la condena en su contra y le sea revocada.