Condicionamientos en Congreso para aprobar JEP viola acuerdos de paz: Farc

Foto: RCN Radio

Rodrigo Granda, miembro de la comisión internacional y del Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, aseguró que las exigencias de los partidos de condicionar la probación de la Jurisdicción Especial para la Paz, es una violación flagrante a los Acuerdos de La Habana.

En dialogo con RCN Radio, Granda dijo que ahora a cualquier persona o autoridad, un senador, el Fiscal General, va "a meterle mano al acuerdo y tratar de distorsionar, eso no está contemplado". Agregó que antes hacían política con las armas, acciones y la palabra y ahora lo hacen abiertamente y legal.

"Ese es el ejercicio al cual el país tendrá que acostumbrarse a vernos porque para eso se firmó el acuerdo y por eso estamos en la arena política y queremos estar en plena igual que los demás partidos", acotó el dirigente de la Farc.

Añadió que esperan que se apruebe la JEP “ tal como se firmó en La Habana y que no se nos ponga ningún tipo de restricción de última hora que puede complicar las cosas”, puntualizó Granda.