Confirman negativa a principio de oportunidad con exdirectivos brasileros de Odebrecht

La juez 41 con funciones de control de garantías de Bogotá negó el principio de oportunidad a los tres exdirectivos brasileros de Odebrecht, quiénes denunciaron el pago de sobornos en Colombia a cambio de contratos de infraestructura, y en la misma determinación negó el recurso de reposición.

En desarrollo de la audiencia la juez indicó “el beneficio judicial contemplaba detener la acción penal por el delito de cohecho por dar u ofrecer, y entregaba una inmunidad total, para Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soarez, y Luiz Antonio Bueno Junior, quienes se comprometen a colaborar con la justicia colombiana a cambio de información que le permita a la Fiscalía avanzar en las investigaciones, pero sin garantías para el proceso penal” aseguró.

De igual manera, la juez añadió que “no existe relevancia de brindar inmunidad total a los tres sindicatos sobre el delito de cohecho por dar u ofrecer, cuando no se cumplen los preceptos jurídicos para otorgar el mencionado beneficio, debido a que no se establece una reparación efectiva a las víctimas del proceso, la colaboración ofrecida no es vinculante a todas las investigaciones, y la Fiscalía no estima una sanción punible contra los investigados por estos hechos”,afirmó.

Al respecto, la juez tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales sobre los cuales basó su explicación, inicialmente señaló que “Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soarez, y Luiz Antonio Bueno Junior, reconocieron haber entregado 6,5 millones de dólares en sobornos al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, los implicados no pueden ser testigos de la Fiscalía en dicho proceso penal en razón a que el exviceministro se declaró culpable y ya fue condenado, caso contrario ocurre en el caso del ex presidente de CorfiColombiana José Elías Melo, en cuyo proceso podrán testificar en juicio” dice.

“Aunque los exdirectivos brasileros de Odebrecht devolvieron los 6,5 millones de dólares, y restablecieron en cerca de 250 mil dólares más a la empresa involucrada en el pago del soborno, dicha suma de dinero no hace parte de la reparación integral a las víctimas en el proceso penal, así como es preciso señalar que la Contraloría General no es víctima en el proceso por no estar comprometidos dineros del Estado en el mismo” indicó la juez del caso.

Finalmente la juez argumentó que “pese a señalarse el delito de cohecho con inmunidad total para los procesados, el beneficio no puede ser aprobado en razón a otras conductas delictivas que de Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soárez, y Luiz Antonio Bueno Junior, habrían cometido en Colombia”.

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, y la representación de víctimas, determinaron retirar el recurso de apelación que había sido interpuesto durante la diligencia del pasado 4 de diciembre.

Hasta la fecha, la Fiscalía logró acuerdos con el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales,(condenado), y el exsenador Otto Bula a cambio de información que ha permitido la vinculación de otras personas al proceso, entre quienes se encuentran funcionarios y ex funcionarios públicos, empresarios y particulares envueltos en el escándalo.

Sobre el cual la Fiscalía investiga, las irregularidades en la contratación para la construcción de la obra Ruta del Sol, la manera como Odebrecht pagó en Colombia 11,6 millones de dólares en sobornos, las empresas y particulares quienes presuntamente colaboraron con la legalización de dicho dinero en el país y los funcionarios públicos que supuestamente favorecieron la contratación de Odebrecht con Colombia.