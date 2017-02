Congresistas en Cámara coincidieron en que no se debe levantar la mesa con el ELN

Los representantes a la Cámara del partido Polo Democrático y Alianza Verde Alirio Uribe y Ángela Robledo, coincidieron en decir que pese a las revelaciones del ELN de ser los autores del atentado el pasado 19 de febrero en Bogotá en el sector de La Macarena, no se pueden suspender los diálogos con esta guerrilla.

El representante Alirio Uribe, quien precisamente estuvo en Ecuador la semana pasada con una delegación del Polo Democrático, indicó que aunque hay que reprochar ese tipo de ataques, se debe reconocer que el ELN confesó ese delito y eso ayuda a esclarecer los hechos, por lo cual aseguró que se debe seguir dialogando.

El representante dijo “yo llamaría a que el Gobierno nacional y el ELN no se paren de la mesa me parece absurdo que el remedio sea seguir escalando las acciones militares”.

Por su parte, la congresista Ángela Robledo y quien es miembro de la Comisión de Paz del Congreso, aseguró que no se puede simplemente levantar de la mesa sino que se debe insistir en el cese al fuego bilateral, además advirtió que quienes piden que se levanten de la mesa son los miembros del Partido Centro Democrático.

“El Uribismo generalmente es el que ha dicho que no puede negociar en medio del conflicto, entre otras para el Uribismo no había conflicto, había terrorismo y si por ellos hubiera sido no tendríamos a 7000 hombres y mujeres en las zonas veredales. Entonces yo sé que es muy difícil, hay un cansancio y agotamiento de la ciudadanía en general y el ELN tiene que entender eso, pero insistiremos en el cese bilateral al fuego”, sostuvo.

Los congresistas manifestaron que de ninguna manera se deben aumentar las acciones militares contra esta guerrilla.