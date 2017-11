Congresistas y Gobierno aplauden decisión de la Corte sobre la JEP

Foto RCN Radio

Ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible el acto legislativo de la Justicia Especial de Paz, varias reacciones se conocieron por parte de congresistas y funcionarios del Gobierno.

Una de las reacciones fue la del senador del Partido de la U, Armando Benedetti, quien aseguró que que los opositores del proceso de paz quedan desarmados con la decisión de la Corte Constitucional. Mencionó a los conservadores y al Centro Democrático.

“Con el fallo de la Corte Constitucional quedan desarmados todos los opositores, todos aquellos que les gusta la guerra; ejemplo, el Centro Democrático siempre decía que había que estar pendiente de la Corte, la Corte acaba de declarar exequible la JEP”, afirmó.

“El partido Conservador decía que había que esperar el fallo de la Corte Constitucional, una excusa para no votar y ya no hay excusas para no votar hoy miércoles”, agregó.

Del mismo modo Benedetti dijo que el Gobierno también ha sido culpable de que aún no se haya votado en el Congreso la Justicia Especial para la Paz.

“Es verdad que el Gobierno ha estado descuadernado, no ha tenido liderazgo, se ha sentido débil, se la pasan viajando y a veces hasta han preferido otros partidos que realmente la JEP. Así que aquí la culpa es compartida”, dijo.

Por otro lado también se conoció la reacción del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien celebró que la corte haya declarado exequible la JEP y dijo que los condicionantes planteados por esta no van en contra del proyecto legislativo.

“Estamos muy satisfechos, en primer lugar, porque la Corte Constitucional declaró exequible, es decir constitucional, el acto legislativo número 1 del 2017 con lo cual la creación de la JEP tiene una habilitación constitucional”, dijo.

“Nos parece que los condicionantes que ha planteado la Corte Constitucional no van contra el espíritu de este proyecto de acto legislativo, ni sobre el modelo de justicia transicional que se planteó desde esa reforma constitucional”, agregó.

También se conoció la reacción del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien mediante su cuenta en Twitter celebró la decisión de la Corte y dijo que “es victoria de los derechos de las victimas”.