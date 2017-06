Congreso advierte que la reforma electoral está moribunda

La reforma política y el electoral que presentó el Gobierno a consideración del Congreso está perdiendo cada día más apoyo de los partidos.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo que el Gobierno los dejó solos en el trámite de esta iniciativa y por eso en la actualidad no hay ambiente para que sea una realidad.

“Cristo presentó la reforma y se fue y dejó una reforma que está durmiendo el sueño de los justos, porque hoy no hay ni consenso de los partidos, ni decisión sobre los temas, y es una reforma que a mi juicio está casi moribunda”, señaló.

La Misión de Observación Electoral consideró en su momento que la reforma política va a salir muy “peluqueada” del Congreso y sin dientes para combatir la corrupción.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que “al no seguir avanzando en la propuesta de reforma, no vamos a poder tener una autoridad electoral independiente con autonomía y capacidad de sanción y seguimiento tanto a las organizaciones políticas como a los candidatos y no le estamos dando dientes a la autoridad electoral para poder hacer seguimiento en la financiación de las campañas políticas”.

La reforma política y electoral continuará su trámite en el Congreso a partir del 20 de julio. El Gobierno insistirá en que varios de los puntos de la iniciativa entren en vigencia a partir del 2018.