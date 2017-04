En el Congreso culpan al alcalde de Manizales por no prevenir desastre

Foto Colprensa

El representante conservador de Caldas, Arturo Yepes, afirmó que el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, es responsable en parte del desastre que vive esa capital al desconocer que en épocas de lluvias, esos barrios siempre tienen problemas de inundación y no ha invertido en prevención.

“El alcalde de Manizales se dedicó hacer obras suntuarias y olvidó el riesgo, que es mas importante para la vida humana”, dijo el congresista.

“En Manizales el alcalde se dedicó a realizar obras suntuarias, conciertos al pan y al circo y la prevención de riesgos prácticamente en ceros, mucha plata para la Cruz Roja, mucha plata para la Defensa Civil y apenas 80 millones de pesos, que eso no es nada, para prevención del riesgo”, afirmó Arturo Yepes.

El representante fue enfático ante la plenaria de Cámara, que hace un poco más de un mes había alertado al alcalde manizaleño de un posible desastre y les pidió un informe en el que indica que solo había 49 millones de pesos para estudios de riesgo.

“Hace más de mas un mes le envié una carta al alcalde de Manizales alertando de lo que podía pasar, pidiéndoles que hicieran un plan, pidiéndoles que me entregaran un informe y me dijeron que había 30 millones de pesos para movimiento de tierras y 49 millones de pesos para actualizar los estudios no había más y resulta que Manizales toda la vida ha tenido desastres cuando llega el invierno, cualquier alcalde de allá sabe que invierno es igual a desastre”, indicó airadamente el Representante.

El congresista advirtió que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo está preparada para atender los desastres, pero no para evitarlos, “porque hace falta un mandato para los alcaldes del país que realicen e inviertan en planes de prevención”, puntualizó.