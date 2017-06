Congreso dice desconocer si Farc influyó en el retiro de la JEP

Senado / Foto senado.gov.co

El proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz quedó aplazado para después del 20 de julio tras el anuncio del Gobierno Nacional de pedir el retiro de la iniciativa para hacerle algunos ajustes.

Sin embargo, las mesas directivas señalan no tener conocimiento de si en esta decisión hubo alguna influencia de la guerrilla de las Farc.

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, afirmó que “no hay ningún comentario que pueda hacer en ese sentido. No hay ninguna presión para tomar una decisión que involucre a las Farc, eso no es cierto, no ha ocurrido y además no tengo conocimiento de ello”.

Entre tanto, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, advirtió que la designación de los ponentes ya quedará en manos de otras mesas directivas nombradas en la próxima legislatura.

“Yo no tengo ni idea, es una información a la que no tengo acceso y no he sido informado sobre eso. Yo creo que el tema es más que el Gobierno hizo una reflexión profunda de que no podría dejar un proyecto sin ponencia durante un mes, por lo que era mejor retirarlo y esperar que sea otra mesa directiva la que nombre los ponentes”, indicó.

Hubo serias diferencias entre los senadores Carlos Motoa y Armando Benedetti (presidente y vicepresidente de la Comisión Primera) en la designación de los ponentes de la JEP, luego de que Cambio Radical denunciara un supuesto veto de las Farc al congresista Germán Varón Cotrino para este proyecto.