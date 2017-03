Congreso espera que no haya tropiezos en proceso de desarme de Farc

Armas de las Farc / Foto Colprensa / Luisa González

En el Congreso de la República aseguran que este será recordado como un día histórico para el país porque las Farc comenzaron a cumplir su compromiso de entregar las armas y hacer tránsito a la legalidad.

Los legisladores esperan que el desarme no tenga ningún tipo de tropiezo para que cuanto antes se inicien los procesos de entrega de menores y reparación a las víctimas de la violencia.

El senador Juan Manuel Galán dijo que “ahora viene lo más importante del proceso de paz que es como cumplirle a los 8 millones de víctimas que están esperando reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición”.

El senador y presidente del Partido de la U, Armando Benedetti, destacó que pese a las dificultades, las Farc hayan iniciado con la entrega de armas.

“Vemos tres fallas: que no existe la seguridad jurídica de los miembros de las Farc, que no existe la seguridad física de ellos y al mismo tiempo están por verse los programas de reincorporación, pero aun así esto no ha sido un obstáculo para que comience la entrega de armas”, manifestó.

El senador y presidente del partido Conservador, Hernán Andrade, aseguró que nada puede empañar la buena noticia de la dejación del armamento.

“Siempre faltará algo, siempre habrá dificultades y temas por resolver, pero se comenzó un proceso de desmovilización y de entrega de armas de la guerrilla más vieja en el mundo”, sostuvo.

El representante Hernán Penagos habló de la necesidad de acelerar la puesta en marcha de los demás compromisos hechos entre el Gobierno y las Farc.

“Acelerar la entrega de menores que están reclutados, dejar muy precisos quienes son los disidentes y rápidamente aprobar la Justicia Especial para la Paz para que el tribunal pueda entrar a operar”, manifestó.

El uribismo cuestionó el proceso de entrega de armas porque éste no cobijará a los disidentes que están delinquiendo en varias partes del país.