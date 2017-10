Foto: Colprensa

Aunque las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara acogieron la mayoría de las propuestas hechas por el fiscal general sobre la JEP, uno de los artículos que había pedido eliminar el funcionario, no fue eliminado. (Lea: Giovanni Álvarez, nuevo fiscal de la JEP)

Se trata del artículo 98 de la ponencia, en el que se plantea que la Jurisdicción Especial podrá entrar parcialmente en funcionamiento sin necesidad de que esté listo el nuevo código de procedimiento que deberán elaborar los magistrados.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que “ese artículo lo mejoramos recogiendo las inquietudes de la senadora Viviane Morales, de la senadora Claudia López y el señor fiscal, de tal manera que tengamos un régimen de transición de procedimiento que deje satisfechos a todos los presentes”.

Sin embargo, el Partido Conservador aseguró que se le hizo conejo al fiscal general, tras negarse una de sus propuestas.

El representante Heriberto Sanabria, dijo que “ha sido una burla a su palabra y a la palabra del Gobierno y ha sido una burla a la propuesta del ponente y aquí no se trata de congraciarse con nadie, ni de presionar a nadie. A los abogados no nos queda nada bien haber hecho esto. Vamos a seguir votando siempre y cuando no se atente contra los derechos fundamentales”.

Las Comisiones Primeras no han abordado la discusión del artículo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz relacionado con la participación política de las Farc.