Congreso retoma estudio de la JEP en medio de polémica sobre candidatura de ‘Timochenko’

Foto: Colprensa

La plenaria del Senado de la República iniciará el debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de la polémica que ha surgido por cuenta de la posible candidatura presidencial de alias ‘Timochenko’.

De hecho, la ponencia de la iniciativa contiene varios cambios en el punto más polémico del texto, relacionado con la participación política de las Farc, que pondría limitaciones a aquellos guerrilleros que sean candidatos. (Lea también: Timochenko sí puede ser candidato presidencial, está en la Constitución: MinInterior)

Se propone que aquellos desmovilizados que sean sancionados con cárcel por la JEP no puedan estar en cargos de elección popular. Eso los llevaría a perder eventualmente sus curules.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, afirmó que “si Timochenko es candidato presidencial y llegamos a la conclusión de que sí puede, no veo por qué el pueblo colombiano le tenga temor a ello, cambiamos las balas por los votos”.

“Yo lo prefiero desminando que minando, lo prefiero en el Congreso o de candidato que echando bombas”, añadió.

Esto generará gran debate teniendo en cuenta que varios senadores pedirán que los guerrilleros comparezcan ante la Justicia Especial de Paz antes de acceder a la elegibilidad política.

El senador Juan Manuel Galán presentará una proposición para obligar a las Farc a decir la verdad como requisito previo para participar en política.

“Que quede contemplada la obligatoriedad de que los candidatos de las Farc que se van a presentar el año entrante a las elecciones, tienen que someterse y pasar por la Comisión de la Verdad como requisito previo a la posesión del cargo, si no lo hacen no podrán ser elegibles y no podrán posesionarse en los cargos”, indicó Galán.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, hizo un llamado a los senadores para asistir a la sesión y discutir con altura las leyes de implementación del acuerdo de paz.

“Hemos hecho una invitación respetuosa al Senado de la República y a la Cámara para que acudan a las sesiones, ese es su deber. Siempre hemos creído que el Congreso ha tenido una actitud a la altura del desafío histórico que tiene por delante que es terminar la implementación normativa del acuerdo de paz”, manifestó.

El Gobierno espera que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz se apruebe antes de terminar esta semana.