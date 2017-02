Consejo Nacional Electoral necesitará el apoyo de otras entidades para investigar campañas

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, consideró que para adelantar la investigación de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y del excandidato Óscar Iván Zuluaga necesita del apoyo de otras instituciones.

El magistrado Novoa dijo que lo que se busca con estas averiguaciones es establecer si el dinero de la multinacional Odebrecht entró a estas dos campañas.

Agregó que con las piezas procesales que envió la Fiscalía va a ser muy difícil realizar una investigación sin un apoyo directo del ente judicial para poder conocer de manera más integral el contendido de las declaraciones del exsenador cordobés Otto Nicolás Bula.

Sostuvo que este va a ser el reto institucional más importante que tiene el Consejo Nacional Electoral desde su creación.

“Si no actuamos con celeridad y transparencia buscando acertar en la protección al interés público, seguramente el Consejo Nacional Electoral tendrá que ser reformado de manera inmediata porque no tendría ningún sentido que esta investigación no se pudiera llevar a cabo porque no tenemos las condiciones para adelantarlas”, señaló el integrante del Consejo Nacional Electoral.

Puntualizó que parecería que al Fiscal general de la Nación “le faltaron cinco centavos para el peso, ya que las investigaciones que les están llegando van hasta cierto punto, pero quien tiene las herramientas para profundizar en este tema es el ente acusador”.