Conservadores y Cambio Radical no ceden ante el Gobierno en discusión sobre JEP

Senador Hernán Andrade / Foto senado.gov.co

Los senadores, Hernán Andrade, del partido Conservador, y Germán Varón Cotrino, del Cambio Radical, indicaron que se mantienen en que no apoyarán la estatutaria de la JEP si miembros de las Farc no se someten, por lo menos, a la comisión de la verdad de la Jurisdicción Especial antes de posesionarse como congresistas.

De acuerdo al senador Hernán Andrade, el Gobierno está reculando el preacuerdo al que llegaron el pasado jueves la bancada conservadora con el Ministro del Interior, para que antes del 20 de julio del año entrante quienes salgan electores por Farc se sometan a la Comisión de la Verdad. (Lea también: Subcomisión estudia la participación de un tercero en la JEP)

“Hay un acuerdo sobre que se diga la verdad en la sala de la verdad y veo que se quieren echar para atrás pero de ahí nosotros no nos vamos a mover, las Farc deben contar antes de posesionarse. Es que las curules se las dieron a las Farc no a Iván Márquez no a Catatumbo, tienen que contarle al país la verdad de todos sus delitos y pedirle perdón a las víctimas y ahí si sentarse en las curules del Congreso”, indicó el senador Andrade.

Al parecer el partido político Farc no ha aceptado esa condición aduciendo que en la Habana no se acordó esa decisión y que se tiene que cumplir lo suscrito en el teatro Colón.