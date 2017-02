Conservadores no respaldarían el voto obligatorio

Foto referencial Colprensa - Juan Páez

Aunque el Gobierno Nacional quiere impulsar el voto obligatorio como uno de los puntos principales de la reforma política, esa propuesta no encontraría respaldo en algunos sectores.

En el Partido Conservador consideran que es inconveniente que se pretenda obligar a la ciudadanía a que acuda a las urnas, cuando las condiciones de movilidad no lo permiten.

El senador Efraín Cepeda advirtió que el sufragio debe ser un derecho de libre acceso para todos los colombianos.

“Creo que el partido no va estar en esas, porque el partido no cree que podamos obligar a ciudadanos a acudir a las urnas si no lo quiere”, sostuvo Cepeda.

Y dijo: “Este es un país en donde además los transportadores no garantizan la movilidad de la gente, entonces es muy difícil exigir ese voto”.

Dijo además que la población de estratos bajos en muchas ocasiones ni siquiera tiene como transportarse el día de las elecciones.