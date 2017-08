Constituyente para reformar la justicia divide a algunos precandidatos

Congreso de la República / Foto RCN Radio

En momentos en que fue radicado un proyecto en el Congreso de convocatoria a una constituyente, algunos precandidatos presidenciales expresaron su posición frente a este mecanismo para reformar el poder judicial.

Humberto de la Calle no la descarta siempre y cuando sirva para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y acabar el clientelismo en la rama.

“Si es necesaria una constituyente yo la haría. Si llegase a presidente formularé los cambios radicales que necesita la justicia y si surgen como en el pasado los obstáculos de esos intereses creados entre congresistas y magistrados, ir a la constituyente”, señaló.

Juan Carlos Pinzón aseguró que insistirá en que la reforma de la justicia la haga el Congreso, pero dijo que el mecanismo deberá consensuarse.

“Yo voy a llevar una reforma a la justicia y evaluaremos si la constituyente es la mejor salida o no. Me parece que este tipo de asuntos tan serios no se pueden solamente sacar del sombrero, sino requieren un diálogo nacional para que si se hace ese tipo de ajustes haya realmente un equilibrio”, indicó

El senador Iván Duque aseguró que independiente de cuál sea el mecanismo para reformar la justicia, se necesita que los funcionarios judiciales estén dispuestos a aceptarlo.

“Si eso es a través de una constituyente o un acto legislativo no importa, lo que necesitamos es que la justicia también esté comprometida en apoyar esa reforma, porque en cualquiera de los espacios ellos van a tener una decisión y ellos deben reconocer que esa reforma no se puede dilatar más”, manifestó.

La senadora Claudia López dijo que primero se deben cambiar las reglas electorales y acabar la politiquería, antes de elegir a los reformadores de la justicia.

“Con esas nuevas reglas ya discutiremos si es mejor elegir un nuevo Congreso que sirva o una constituyente que se dedique solo a la justicia, pero elegir otro Congreso que se llame constituyente con las mismas mañas si es hacer la vuelta del bobo”, indicó.

La exsenadora y precandidata Piedad Córdoba en varias ocasiones ha dicho que en caso de llegar a la Presidencia de la República lo primero que hará será impulsar una asamblea nacional constituyente.